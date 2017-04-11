Запорожские пенсионеры смогут бесплатно добраться до своих дачных участков (ГРАФИК)

В Запорожье, уже 13 апреля, начнут работу автобусные маршруты для перевозки льготных категорий горожан к их садово-огородным участкам. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Запорожья.

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Автобусные маршруты будут курсировать в соответствии с утверждённым графиком:

понедельник и четверг автобусы отправляются от Речного порта к остановке Лозы (в 6:40, 10:00, 16:50);

во вторник и пятницу — Агломерат (6:40, 15:10), Курьяново-ІІ (8:30, 17:40);

в среду и субботу — В. Андреевка (7:30, 16:50);

в четверг и воскресенье — Н. Александровка (7:00, 16:45);

в среду и субботу – С. Андреевка (6:40, 10:25, 16:15);

во вторник и пятницу в 6:40 и 17:00 автобусы будут курсировать из порта в направлении остановки Советское до начала речной навигации – по 26 апреля.

А вот уже с 27 апреля стартует перевозка жителей Запорожья к садово-огородным участкам речным транспортом. В свою очередь от Речного порта к дачным участкам, расположенным возле причалов Н. Александровка-2, Советское, Курьяново-1, Привольное, Сады, Сады Запорожстали, в соответствии с утверждённым графиком.

Во вторник и четверг катера будут ходить до остановок Н. Александровка-ІІ (время отправления катера от порта — 7:50), Советское и Курьяново-І (отправление в 7:30); в среду и пятницу – до остановок Привольное, Сады и Сады Запорожстали (отправление катеров в 7:30).