Клофелинщице, убившей ядом жителя Запорожья, грозит «вышка»

В суд направлены материалы уголовного производства в отношении парочки, которая совершила несколько краж и грабежей мужчин с применением отравы, когда жертва теряла сознание. Одно такое преступление окончилось смертью для жертвы — 27-летний мужчина скончался из-за отравления.

Напомним, в ноябре прошлого года рано утром житель одной из пятиэтажек Запорожья, выгуливавший собаку возле спортивной площадки на улице Новицкого, обнаружил труп мужчины.

Вызванные на место страшной находки полицейские быстро выяснили, что умерший — 27-летний Вячеслав. Невзирая на то, что на трупе не было ранений, полиция возбудила уголовное дело по статье 115 УК «Умышленное убийство».

Тело направили в запорожского бюро судебно-медицинской экспертизы, чтобы выяснить причину смерти горожанина. В крови умершего Вячеслава медики выявили большую концентрацию алкоголя, а печень — сильно увеличена. Сразу же возникла версия об отравлении клофелином.

7 января обоих подозреваемых задержали. У полиции были обоснованные предположения , что на счету преступного тандема за плечами не одно отравление запорожцев. Так и оказалось.

Кстати, этта парочка уже имела судимости за хранение наркотиков и имущественные преступления. 37-летняя женщина имеет ребенка, а у мужчины – высшее юридическое образование.

Они воспользовались старой схемой преступного промысла: в ночное время в развлекательных заведений подыскивали нетрезвых мужчин, которые были бы не прочь продолжить банкет с дамой.

Им вменили в вину: кражи, разбойные нападения, и умышленное убийство. Верхний предел санкции — пожизненное лишение свободы.