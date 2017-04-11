Министр МИД Украины Павел Климкин сообщил о новых пакостях спецслужб РФ

Неподалеку от города Берегово Закарпатской области, где большинство жителей составляют этнические венгры, некто повредил флаг Венгрии. Об этом у себя на странице в соцсети сообщил руководитель Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Я решительно осуждаю этот акт вандализма. Сейчас мы делаем все для того, чтобы найти виновных в этом», — отметил Климкин, отметив, что, что к данному инциденту, вероятно, причастна Российская Федерация.

«Этот случай наталкивает на мысль, что Россия после неудачных попыток испортить украинский-польские отношения решила взяться за наши дружеские отношения с Венгрией», — добавил Климкин.

Отметим, ранее Климкин выразил возмущение по поводу инцидента с обстрелом генконсульства Польши в Луцке.

«Возмущенный провокацией против Генконсульства Польши во Луцку. Это подлость тех, кто против нашей дружбы с Польшей», — сообщил он.

Как известно, Павел Климкин считает, что главная цель России — уничтожить Украину любым способом. По его словам, чтобы уменьшить военную агрессию, Украине нужно увеличить количество наблюдателей, усилить работу ОБСЕ и привлечь вооруженный компонент, который повлияет на способность РФ вести военные действия.

Как ранее сообщал «Верже», ссылаясь на слова главы Службы безопасности Украины Василия Грицака, спецслужбы РФ пытаются использовать этнические группы, проживающие на территории Украины, для создания так называемых «автономий».

Речь идет об этнических группах венгров, болгар, гагаузов и русинов. Именно среди них российские спецслужбы пытаются найти поддержку в реализации своего плана – разделения Украины.