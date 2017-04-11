Под Горловкой нетрезвые контрактники открыли огонь друг по другу

На минувших выходных в рядах оккупационных подразделений призошло несколько ЧП со смертельным исходом.

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в 3 отдельной мотострелковой бригаде в Горловке произошла перестрелка между двумя подразделениями, в результате которого были убиты двое боевиков, еще трое ранены.

«В 9 отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты (Новоазовск) во время употребления алкогольных напитков возникла ссора между военнослужащими, которая переросла в драку с использованием холодного оружия», — передают в разведке.

В результате этого инцидента, одного боевика убили, еще двое ранены.

Напомним, на прошлой неделе в результате подрыва на собственных минных заграждениях погибли четверо военнослужащих 1 Армейского корпуса («армия» самопровозглашенной «ДНР»).

Среди погибших — по два боевика из состава 3-й отдельной мотострелковой бригады (дислоцируется в Горловке) и 11-го отдельного мотострелкового полка (дислоцируется в Донецке).