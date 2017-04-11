Почему они любят главу НБУ Гонтареву как родную?

Очевидно, что главным событием понедельника стало прошение об отставке главы НБУ Валерии Гонтаревой. Она, правда, еще поработает до 10 мая, но ее бурная деятельность будет аукаться стране минимум 50 лет. Это если страна выживет…

Впрочем, несколько слов и о других событиях. В ночь на пятницу 59 ракет Tomahawk обрушились на базу сирийских ВВС Шайрат. Базы теперь нет, Россия в шоке, и путинский Агитпроп пытается объяснить, почему не сработало ПВО. Да потому, что зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300 принят на вооружение в 1978 году, ЗРК «Куб», разбитый на аэродроме Шайрат, вообще снят с производства в 1983-м. Да, тут еще в 2007 году принят на вооружение С-400 (как глубокая модернизация С-300), но по крайней мере в 2013 году все еще продолжались его испытания…

Иными словами, если вы 40 лет практически ничего не делаете с противовоздушной обороной, да еще в эпоху Билла Гейтса, то не удивляйтесь, почему вас мочит Tomahawk…

Напомним, что поводом для удара стала якобы химическая атака ВВС Сирии по сирийскому же поселку. Причина же удара — предстоящий визит в Москву госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Тот теперь прилетит на переговоры с позиции силы. Т.е. попытается аргументировано «образумить» путинщину.

Сразу отметим, что если об Украине и будут говорить, то лишь для телекамер, и лишь как о предмете торга. Мы не союзник США, но мы инструмент давления на РФ, разменная монета в торгах с Москвой за ее другие важные уступки. В этой связи киевские друзья Путина подготовили ему рапОрт о том, что Украина готова к перезапуску проекта «Новороссия». И что теперь уже не только донецкая полиция Аброськина-Голубана, но и харьковская, одесская и киевская обучены мочить «хохлов» так, что им 2014-й еще медом покажется…

Заметим, что именно в понедельник в трех указанных городах и на редуте блокады Донбасса «менты» избивали и паковали украинских активистов в лучших традициях путинского ОМОНа.

Да, чтобы мы не сомневались, что торг по нам уместен, лишь два заголовка: «Посол Германии повторил свою позицию о выборах в «ЛНР/ДНР» до восстановления Украиной контроля над границей» («Страна.ua», 9.04.2017 г.) и «Посольство США — Гонтаревой: «Ваши целостность, видение и настоящая сила воли изменили банковскую систему Украины» («Цензор.нет», 10.04.2017 г.).

Кратко о позиции Германии (т.е. Европы): Украина обязана жить по «хотелкам» Путина и провести очередное «волеизъявление» под дулами «ихтамнетов».

Что касается позиции посольства США, то здесь двумя словами не обойтись. Кстати, мы даже не будем обращать внимание на требования «сидельцев» соцсетей дать Гонтаревой за все проделанное пожизненное с конфискацией… Не заметим мы и обыски в кабинетах Нацбанка, осуществленные детективами НАБУ 29 марта сего года. Мы лучше послушаем авторитетного экономиста, главу Ассоциации украинских банков Александра Сугоняко:

«Мавр сделал свое черное дело, мавр может уходить. Гонтарева полностью зачистила банковскую систему Украины. Отнимите запущенные украинские банки, и у нас останутся практически одни банки с иностранным капиталом… И это вместо того, чтобы интегрировать нашу банковскую систему в нашу же украинскую экономику… Думаю, Гонтарева за это еще ответит», («Гордон», 10.04.2017 г).

Так что, глава «профсоюза украинских банкиров» только вчера прозрел? Да нет, он и раньше бил в колокола. В женский день вот как г-н Сугоняко «поздравил» главу НБУ: «Олександр Сугоняко: Гонтарєву треба чимскоріш посадити в тюрму. Поки вона не втекла» («Мир», 8.03.2017 г.).

Что же так резко? Дело в том, что в октябре прошлого года глава Ассоциации украинских банков давал большую пресс-конференцию и вот некоторые его тезисы:

«В ситуации, когда главе НБУ полностью доверяют только 1,6% украинцев, Валерии Гонтаревой надо либо уйти, либо – «начать пиар-кампанию антикризисную, чтобы восстановить доверие, но это в принципе невозможно»…

«О каком восстановлении доверия можно говорить, если глава НБУ заявляет, что не следует заботиться о курсе? Это означает только одно: цены будут постоянно расти. Или как так можно сказать – не сожалейте о 82-х банках, которые мы удалили с рынка. Понятно? Не сожалейте о том, что физические лица утратили там 134 млрд. гривен… Предприятия утратили почти 80 млрд. гривен. Руководители предприятий, собственники – не беспокойтесь о 80 миллиардах, они в надежных руках…

Банки утратили 78 млрд. – по межбанку – в тех банках, которые ликвидированы… А нам говорят: не беспокойтесь, все будет «ок»… В том числе и деньги Нацбанка зависли, 53 миллиарда – это деньги чьи? Наши, государства. Это целенаправленная работа по разрушению доверия. А разрушение доверя к НБУ, к национальной валюте следует разрушение финансовой системы – вне доверия она не работает»…

Вы обратили внимание на 345 МИЛЛИАРДОВ РУКОТВОРНЫХ (умышленных) ПОТЕРЬ? Это 69 полных стоимостей строительства наших многострадальных мостов. На которые половину 2016 года обещали 200 МИЛЛИОНОВ, а дали аж двадцать! Не миллиардов, а миллионов!

Александр Сугоняко, анализируя речь Гонтаревой при назначении на должность главы НБУ уверен, что она пришла не державе, не стране, не ее народу служить, а выполнять требования МВФ. Последний же (это мы уже от себя), является нынче главным союзником Путина по уничтожению Украины как понятия. Вот 5 апреля пришел транш МВФ «на общую сумму 1 млрд долларов: 367 млн специальных прав заимствования, 200 млн фунтов стерлингов, 146 млн евро, 92 млн долларов».(«Экономическая правда», 5.04.2017г.).

Т.е. больше трети дали какими-то мутными бумажками, а остальные денежки пришли в резерв НБУ и пользоваться ими нельзя. Но взамен на эту «морковку перед мордой», МВФ требует уже не только зачистки банков и экономики Украины, но и украинскую землю. Не отсюда ли дифирамбы Гонтаревой от посольства США? Впрочем, мы еще по ней секретных указов Путина не знаем, ибо если она не трижды Герой России, то уж дважды — точно! Или мы это на нее только напраслину возводим?..

Леонид Романовичев