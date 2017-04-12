В Запорожье предложили построить тоннель, позволяющий добраться с окраины к центру за 10 минут

В Запорожье предложили построить тоннель, позволяющий добраться с окраины к центру за...

Разумный план по соединению Александровского и Шевченковского районов трассой с помощью недорогого тонелля, проходящего под железнодорожной веткой у улицы Шевченко.

Об этом в своей петиции предложил запорожец Виталий Бесчасный, считая, что соединение ул. Шевченко (сейчас она разорвана железнодорожными путями) подземным автомобильным путепроводом позволит связать отдаленные районы с центром еще одной дорогой, по которой значительно быстрее можно будет добраться к нужному месту.

«Что даст строительство путепровода для жителей Шевченковского и Александровского районов, а так же для города Запорожья в целом?

ВО-ПЕРВЫХ, путепровод даст жителям ещё один транспортный выход из той «ямы» в которой они живут, потому что единственная улица которая связывает жителей живущих в районе ул. Вишнёвая, с «внешним миром» — это ул. Украинская!

Это произошло, потому что от Шевченковского района жителей отделяет железнодорожное полотно, которое не возможно пересечь на автомобильном транспорте, а от Вознесеновского района жителей отделяет река Сухая Московка, которую тоже не возможно пересечь на автомобильном транспорте.

ВО-ВТОРЫХ, путепровод даст возможность жителям района ул. Вишнёвой получить ещё один транспортный маршрут, но уже через Шевченковский район:

маршрутное такси: «ГОРТОП — ПЛ. ПУШКИНА»,

есть два варианта, по каким улицам пройдёт этот маршрут:

ВАРИАНТ № 1:

1) остановка «ГОРТОП»;

2) проспект «Моторостроителей»;

3) ул. 8-го Марта;

4) ул. Шевченко;

5) ПУТЕПРОВОД;

6) ул. Шевченко;

7) ул. Солнечная;

8) ул. Пестеля;

9) ул. Первомайская;

10) ул. Гоголя;

11) ул. Украинская;

12) пл. Пушкина;

13) ул. Первомайская;

14) и в обратный путь на ул. Пестеля.

ВАРИАНТ № 2:

всё тоже самое, только с ул. Пестеля маршрут пойдёт не влево на ул. Первомайскую, а вправо на ул. Первомайскую, поднимется до пл. Пушкина и развернётся на стоянке перед ЗАГСом и уйдёт в обратный путь.

Как видно из вышесказанного и в пером и во втором варианте остановка: пл. Пушкина не конечная, а кольцевая. Общая длина маршрута: «ГОРТОП — ПЛ. ПУШКИНА», будет составлять 8 км 250 м.

В-ТРЕТЬИХ, этот путепровод, благодаря новому маршрутному такси: «ГОРТОП — ПЛ. ПУШКИНА», даст жителям района ул. Вишнёвой добираться до следующие пунктов:

1) КБ «Прогресс»;

2) узловую транспортную остановку: «ул. Иванова»;

3) завод «Мотор Сич»;

4) Вещевой и продуктовый рынок Анголенко.

В-ЧЕТВЁРТЫХ, этот путепровод, благодаря новому маршрутному такси: «ГОРТОП — ПЛ. ПУШКИНА», даст жителям посёлка «Зелёный Яр» добираться кратчайшим путём на площадь Пушкина», — написал в петиции депутатам вдумчивый горожанин Виталий Бесчасный.

текст петиции можно подписать здесь