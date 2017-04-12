В Запорожье предложили построить тоннель, позволяющий добраться с окраины к центру за 10 минут

Разумный план по соединению Александровского и Шевченковского районов трассой с помощью недорогого тонелля, проходящего под железнодорожной веткой у улицы Шевченко.
Об этом в своей петиции предложил запорожец Виталий Бесчасный, считая, что соединение ул. Шевченко (сейчас она разорвана железнодорожными путями) подземным автомобильным путепроводом позволит связать отдаленные районы с центром еще одной дорогой, по которой значительно быстрее можно будет добраться к нужному месту.
«Что даст строительство путепровода для жителей Шевченковского и Александровского районов, а так же для города Запорожья в целом?
ВО-ПЕРВЫХ, путепровод даст жителям ещё один транспортный выход из той «ямы» в которой они живут, потому что единственная улица которая связывает жителей живущих в районе ул. Вишнёвая, с «внешним миром» — это ул. Украинская!
Это произошло, потому что от Шевченковского района жителей отделяет железнодорожное полотно, которое не возможно пересечь на автомобильном транспорте, а от Вознесеновского района жителей отделяет река Сухая Московка, которую тоже не возможно пересечь на автомобильном транспорте.
ВО-ВТОРЫХ, путепровод даст возможность жителям района ул. Вишнёвой получить ещё один транспортный маршрут, но уже через Шевченковский район:
маршрутное такси: «ГОРТОП — ПЛ. ПУШКИНА»,
есть два варианта, по каким улицам пройдёт этот маршрут:
ВАРИАНТ № 1:
1) остановка «ГОРТОП»;
2) проспект «Моторостроителей»;
3) ул. 8-го Марта;
4) ул. Шевченко;
5) ПУТЕПРОВОД;
6) ул. Шевченко;
7) ул. Солнечная;
8) ул. Пестеля;
9) ул. Первомайская;
10) ул. Гоголя;
11) ул. Украинская;
12) пл. Пушкина;
13) ул. Первомайская;
14) и в обратный путь на ул. Пестеля.
ВАРИАНТ № 2:
всё тоже самое, только с ул. Пестеля маршрут пойдёт не влево на ул. Первомайскую, а вправо на ул. Первомайскую, поднимется до пл. Пушкина и развернётся на стоянке перед ЗАГСом и уйдёт в обратный путь.
Как видно из вышесказанного и в пером и во втором варианте остановка: пл. Пушкина не конечная, а кольцевая. Общая длина маршрута: «ГОРТОП — ПЛ. ПУШКИНА», будет составлять 8 км 250 м.
В-ТРЕТЬИХ, этот путепровод, благодаря новому маршрутному такси: «ГОРТОП — ПЛ. ПУШКИНА», даст жителям района ул. Вишнёвой добираться до следующие пунктов:
1) КБ «Прогресс»;
2) узловую транспортную остановку: «ул. Иванова»;
3) завод «Мотор Сич»;
4) Вещевой и продуктовый рынок Анголенко.
В-ЧЕТВЁРТЫХ, этот путепровод, благодаря новому маршрутному такси: «ГОРТОП — ПЛ. ПУШКИНА», даст жителям посёлка «Зелёный Яр» добираться кратчайшим путём на площадь Пушкина», — написал в петиции депутатам вдумчивый горожанин Виталий Бесчасный.
текст петиции можно подписать здесь