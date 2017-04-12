В Запорожье рецидивист по схеме «потерял кошелек» обобрал 18 пенсионеров

На «счету» 51-летнего мужчины, задержанного сотрудниками уголовного розыска Запорожья, 18 уголовных правонарушений. За это он получил всего 6 лет лишения свободы — максимум, что могла «подарить» ему Фемида.

В прошлом году в райотделы Запорожья начали поступать заявления от жителей города о том, что они стали жертвами жулика. В ходе опроса пострадавших выявилось сходство в приметах злодея, а также одинаковая метода отъема прохиндея денежных знаков.

Злодей в качестве жертв выбирал пожилых людей и на их глазах «случайно» терял пакет с документами или кошелек. Когда человек их поднимал, он подбегал и, под предлогом отблагодарить за возвращенную потерю, предлагал получить денежное вознаграждение. Но у него всегда была только купюра номиналом в 500 гривен.

Поэтому мошенник, ссылаясь на нехватку денег, просил дать ему сдачу в сумме 400 гривен. Пожилые люди, ничего не подозревая, отдавали деньги, чтобы, надев дома очки, увидеть, что получили сувенирную купюру.

Во время проведения розыскных мероприятий сыщики установили, что к совершению мошенничеств причастен ранее судимый житель города. Информация подтвердилась полностью: злодея удалось задержать с поличным, сразу после совершения очередного мошенничества.

Негодяй ранее уже был неоднократно судим за совершение корыстных преступлений. Всего за свою жизнь он почти 20 лет провел в местах лишения свободы. В ходе досудебного расследования установлено 18 эпизодов его противозаконной деятельности, среди которых несколько грабежей. К ним рецидивист прибегал, когда внимательные жертвы распознавали в «купюре» обычную бумажку.

Суд признал рецидивиста виновным в совершении мошенничеств и грабежей. Приговор — 6 лет лишения свободы.