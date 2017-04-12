Два жителя Запорожского края заставили Фортуну плясать под их дудку

Известно, что за выходные сразу двое жителей Запорожской области стали победителями лотереи и выиграли большую сумму денег.

Так, 8 апреля, в субботу, житель города Вольнянск выиграл главный приз лотереи «ТОП» — полмиллиона гривен. 8 апреля в тираже №1273 удача улыбнулась игроку, который приобрел билет №10227 на фирменном столе «М.С.Л.», расположенном в супермаркете.

А на следующий день, 9 апреля, житель города Запорожья приобрел выигрышный билет на 1 млн. гривен на фирменном столе «М.С.Л.», который находится в одном из супермаркетов по адресу бульвар Строителей. Он стал четвертым в Украине, в этом году, кто выиграл в лотерею 1 млн. грн.

Об этом сообщают на сайте государственной лотереи МСЛ.