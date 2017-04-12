Жительница Запорожья с двумя маленькими дочерьми отравилась угарным газом

В Запорожье на улице Кронштадской в одной из многоэтажек на третьем этаже горела жилая квартира. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Запорожской области.

Читайте также: В Запорожье в спальном районе во время пожара погиб мужчина

Во время прибытия пожарных на место происшествия в квартире были обнаружено трое: женщина и двое детей. Медики госпитализировали 38-летнюю пострадавшую и двоих её детей 2-х и 11-лет девочек в 5-ю городскую больницу, где диагностировали у них отравление угарным газом. Об этом сообщает Анатолий Сидоренко, глава Независимого профсоюза работников «скорой помощи».

К счастью, их жизни ничего не угрожает — состояние удовлетворительное.

Вероятно, причиной пожара стало короткое замыкание в розетке. По факту пожара соответствующими органами ведется расследование.