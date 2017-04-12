Запорожанка стала лучшей легкоатлеткой месяца в Украине (ФОТО)

Стали известны результаты голосования проведены Федерацией легкой атлетики Украины и выбраны лучшие легкоатлеты за марта 2017. Среди лучших есть и запорожанка — Олеся Повх, воспитаница Запорожской ШВСМ.

За свои заслуги на чемпионате Европы в помещении в Белграде (Сербия) в беге на 60 метров с личным рекордом — 7,10 секунд, серебряная награда сделала Олесю одной из лучших.

В данном рейтинге легкоатлетка стала лучшей второй месяц подряд.

Справка: Олеся Повх — украинская легкоатлетка, бронзовый призер Олимпиады-2012, чемпионка Европы 2010 г. и 2011 г., заслуженный мастер спорта Украины. Уроженка Днепра, но с 2008 года живет и тренируется в Запорожье.