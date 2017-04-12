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Запорожские селяне страдают от обнаглевших «металлистов»

От
Valeriy
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Безработица и алкоголизм — бич запорожских селян, которые лишаются имущества из-за этих проблем.
Так, в селе Риздвянка Новониколаевского района желание выпить одного из селян привнело к тому, что он открыто забрал со двора соседки металлические изделия, чтобы сдать их в металлолом.

53-летняя видела, как из ее двора выносят металл, но побоялась помешать грабителям. Лишь через некоторое время потерпевшая обратилась в Новониколаевское отделение полиции.

По информации пресс-службы Нацполиции в Запорожской области, выяснилось, что один из грабителей — ранее судимый нигде не работающий гражданин 1966 года рождения, имея умысел на завладение чужим имуществом, увидел на одном из дворов металлические изделия, которые в приемном пункте можно было «превратить» в купюры.

Впрочем, понимая, что одному громоздкую и тяжелую «добычу» вынести будет почти невозможно, обратился за помощью к 35-летнему знакомому. Конечно же, о том, что выносят чужое имущество, он сообщать не стал.
В настоящее время злоумышленник и его нечаянный подельник опрошены. Продолжается уголовное производство, начатое по ст. 186 Уголовного кодекса «Грабеж».

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