Запорожский край наводняют нелегалы из Азии

Троих граждан Китайской Народной Республики депортируют в связи с нелегальным нахождением на территории Украины.

По информации пресс-службы Национальной полиции в Запорожской области, во время проведения операции «Граница-2017» был выявлен факт незаконного пребывания на территории Запорожья трех граждан Китая.

Выяснилось, что они пересекли государственную границу Украины в феврале 2017 года по туристической визе. Однако после того, как срок визы истек, они не покинули страну, а остались. По предварительной информации, планировали и дальше нелегально оставаться в Украине.

Также установлена личность жителя Запорожья, который с нарушением действующего законодательства предоставлял жилье нелегальным мигрантам.

За нарушение законодательства в сфере миграции китайцы привлечены к административной ответственности. В настоящее время решается вопрос о возвращении нелегалов в их страну.

Напомним, что в феврале этого года были задержаны нелегалы из Узбекистана и Таджикистана, а также ряда арабских государств.