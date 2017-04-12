Запорожский нардеп Николай Фролов покинет пост ректора ЗНУ

Министерство образования Украины объявило конкурс на замещение должности ректора Запорожского национального университета, в котором высший пост пока занимает народный депутат Николай Фролов.

По информации пресс-центра ЗНУ, в конкурсе могут принимать участие граждане Украины, которые свободно владеют украинским языком, имеют ученое звание и научную степень и стаж работы на должностях научно-педагогических работников не менее десяти лет.

Срок подачи заявлений – два месяца со дня опубликования объявления.

Лица, желающие принять участие в конкурсе, подают такие документы:

заявление на участие в конкурсе;

личный листок по учету кадров с фотографией;

автобиографию;

копии документов о высшем образовании, научные степени и ученые звания;

справку о прохождении предварительного (периодического) психиатрического осмотра, которая выдается в соответствии с Порядком проведения обязательных предварительных и периодических психиатрических осмотров, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 27 сентября 2000 г. № 1465 (Официальный вестник Украины, 2000 г., № 39, ст. 1656);

копию паспорта, заверенную претендентом;

копию трудовой книжки;

справку о наличии или отсутствии судимости;

информационную справку из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения;

письменное согласие на сбор и обработку персональных данных.

Документы присылать: 01135, г. Киев-135, проспект Победы, 10, Министерство образования и науки Украины.