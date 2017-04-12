Запорожский фискал получил взятку в размере 11 тысяч долларов США (ФОТО)

Спецслужба задержала следователь фискальной службы Запорожской области после получения крупной взятке

Как сообщает пресс-центр СБУ, правоохранители поймали «на горячем» старшего следователя Мелитопольского отделения Главного управления госфискальной службы в Запорожской области.

Он был задержан на рабочем месте сразу после получения денежной суммы в размере 11 тысяч долларов.

У оперативников СБУ уже была информация, что налоговик систематически вымогал у предпринимателей финансовую компенсацию за свои противозаконные услуги.

«Злоумышленник систематически требовал с предпринимателей деньги за закрытие уголовных производств, которые он непосредственно расследовал», — сказано в сообщении.

Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления по ч.3 ст. 368 УК. Следственные действия по факту правонарушения продолжаются.