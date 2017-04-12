Запорожцы направили на нужды армии 89 миллионов

Запорожцы за прошедшие три месяца направили 88,7 миллиона гривен военного сбора. Об этом сообщает пресс-служба ГФС в Запорожской области.

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сумма превышает 19,5 миллиона гривен, соответственно, зафиксировано темп роста почти на треть.

Читайте также: Запорожское предприятие изготовило для армии современное оружие

В разрезе территорий наибольшие суммы обеспечили плательщики м. Запорожье, которых обслуживает Запорожская ОГНИ – 46 МЛН. гривен. Также в тройке лидеров по уплате военного сбора плательщики Энергодарской ОГНИ — 10,7 миллиона гривен и Мелитопольского ОГНИ — 10,6 миллиона гривен.

Почти 6,4 миллиона обеспечили субъекты хозяйствования Бердянского ОГНИ, 5,7 миллиона — Пологовского ОГНИ, 4,8 миллиона — Токмакского ОГНИ, 4,3 миллиона — Вольнянской ОГНИ.