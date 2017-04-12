Из Иерусалима в Запорожье привезут Благодатный огонь

В канун Пасхи, 15 апреля, делегация Запорожской епархии во главе с митрополитом Запорожским Лукой доставит Благодатный огонь из Иерусалима в Запорожье.

Как сообщила пресс-служба Запорожской епархии УПЦ, в Великую Субботу члены делегации станут участниками литании Благодатного огня в Храме Воскресения Христова в Иерусалиме.

Частичка огня прибудет в Запорожье к началу Пасхального богослужения — самолет с особым грузом приземлится 15 апреля ориентировочно в 22.30. Частичку благодатного огня можно будет взять накануне Пасхальной заутрени и в храме Святой великой равноапостольной княгини Ольги (в районе бульвара Шевченко) ориентировочно 23.00, а также в храмах города во время Пасхальных торжеств.