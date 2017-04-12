Президент США Трамп начал играть в ту игру, в которую играл Путин

Россия нарушила соглашение, заключенное в 2013-м между США и Россией о вывозе всего химического оружия с территории Сирии. Это развязало руки Дональду Трампу, после чего тут же последовали ракетные удары американской авиации по сирийской военной базе.

Об этом заявил директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос в программе «Ваша Свобода».

«Эта химическая атака наглядно демонстрирует, что Россия не выполнила соглашения. Россия попадает в довольно сложную ситуацию — США на этом не остановились, начали расследование о возможной причастности России к этим химическим атакам. Это, скорее, выглядит, как предупреждение. Оно может вылиться во что-то более конкретное, оно может остаться ничем. Мы видим здесь политику повышения ставок. Теперь США играют в ту игру, в которую играл Путин, который в свое время повышал ставки и надеялся, что Запад испугается и пойдет на уступки», — заявил Игорь Семиволос.