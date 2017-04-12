Село в Запорожской области закрывают на жесткий карантин, но селяне против (ФОТО)

В селе Новое Мелитопольского района готовятся к карантину, поскольку официально подтвердился случай гибели свиньи от африканской чумы свиней (АЧС).

Возле сельсовета уже лежат доски, из которых в ближайшее время соорудят блокпост на въезде в село. Там же установят емкости с дезинфицирующим раствором. Им планируют мыть колеса автомобилей, покидающих населенный пункт.

Новенский сельский голова Валентин Бутенко сообщил МВ, что сейчас в селе ожидают членов специальной комиссии. Они должны описать и изъять всех имеющихся у людей свиней. Животные будут уничтожены. Место для сжигания туш подготовят сотрудники ГСЧС.

Ожидается и приезд правоохранителей, поскольку люди озлоблены и животных отдавать не собираются.

«Это шок. Такого у нас раньше никогда не было. Люди чуть ли не с вилами готовы идти. Практически каждый держит хотя бы по паре поросят для себя, а теперь их хотят забрать. Обещают компенсацию, но какую пока неизвестно», — говорит Бутенко.