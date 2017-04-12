Студенты запорожского «Щита» наводят страх на дебоширов и наркоманов (ФОТО)

Вот уже на протяжении 22 лет общественный порядок в городе Запорожье помогают поддерживать члены общественного формирования по охране общественного порядка «Молодежный спецподразделение «ЩИТ».

Как рассказала «Верже» старший инспектор Александровского отделения полиции Запорожья Инна Дубинина, общественное формирование с самого начала, с 1995 года, базируется в Запорожском национальном техническом университете.

«ЩИТ», в основном, состоит из студентов старших курсов «Машинки». Но попасть в формирование можно только после успешного прохождения «курса молодого бойца»: правовой, физической и спецподготовки, а также сдачи экзаменов. Общественное формирование имеет свой герб, флаг и гимн.

На сегодня, количество членов формирования составляет около 50 человек. Их поле деятельности широко: охрана общественного порядка на территории университета во время проведения массовых мероприятий, вступительных экзаменов, работа по профилактике преступлений и правонарушений, рейды по общежитиям университета, обеспечение порядка на различных спортивних и культурно-массовых мероприятий как университетского, так и городского значения.

Также бойцы «ЩИТА» регулярно выходят на патрулирование улиц Александровского района города вместе с работниками полиции. За два десятилетия члены формирования вместе с правоохранителями задержали тысячи правонарушителей и преступников. Немало бывших студентов-членов «Щита» надели погоны различных правоохранительных органов, пройдя хорошую школу в формировании.

Для поддержания формы члены «Щита» круглогодично занимаются не только спецподготовкой, но и повышением правового уровня знаний. Кроме того, члены формирования регулярно участвуют в соревнованиях по рукопашному бою, о чем свидетельствуют многочисленные награды.

На днях в ЗНТУ состоялось торжественное собрание по случаю 22-летия создания общественного формирования «Молодежный спецподразделение «ЩИТ». Ректор университета Сергей Беликов и представители местной власти высоко оценили деятельность общественного формирования, наградив наиболее достойных бойцов почетными грамотами.

Командир общественного формирования Василий Девочкин и член формирования Данила Левченко по представлению Александровского отделения полиции Запорожья были награждены знаками отличия «За службу государству» и «За охрану общественного порядка». За многолетнюю поддержку общественного формирования была объявлена ​​благодарность с вручением награды «За плодотворное сотрудничество» ректору ЗНТУ Сергею Беликову.