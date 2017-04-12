У оживленного перекрестка в Запорожье произошло ДТП: троллейбус, маршрутка и автобус (ФОТО)

Авария, в которой поучаствовали три вида общественного транспорта, произошло сегодня, 12 апреля, около 18.00 часов на проспекте Соборном.

На остановке «Ул.Гагарина» стояли две маршрутки: автобус «Богдан» и «Мерседес Спринтер». 14-й троллейбус, который ехал в строну дамбы, врезался в стоявший микроавтобус, а тот «догнал» «Богдан». У троллейбуса повреждено стекло, а у микроавтобуса вмятины задней части.

Общественный транспорт был забит людьми и пострадавших избежать не удалось. По словам очевидцев, в маршрутке от удара оторвало поручень, за который держались люди, некоторые выходили с кровью на лицах. Одну пассажирку маршрутки увезли в больницу, сообщает Forpost.

Из-за тройного ДТП в сторону дамбы на проспекте Соборном образовалась пробка, которая тянется аж до Фестивальной. На месте работают патрульные.