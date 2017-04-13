«Вибори в громадах важливіші за парламентські чи президентські», — нардеп від партії УКРОП

Закриття інтернату №1, протиправні дії депутатів з Енергодару, незаконна діяльність нового керівництва парку «Дубовий гай» — ці та інші питання піднімали запоріжці під час відкритої зустрічі з народним депутатом України, заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, членом політичної партії «Українське об’єднання патріотів – УКРОП» Віталієм Купрієм. Народний обранець завітав до міста із плановим візитом. У Запоріжжі він зустрівся з керівництвом міста та області, силовими структурами. Одне із нагальних питань — будівництво мостів через річку Дніпро.

«Темпи виконання робіт вказують на те, що будівництво не буде завершено і через 5 років. Причина — мале фінансування інфраструктури і розкрадання коштів. Ми готові допомогти з виділенням грошей, аби вони не розкрадалися фірмами-одноденками. Крім того, ніхто не контролює якість виконаних робот», — сказав нардеп від УКРОПу Віталій Купрій.

Ще одне питання — незаконне надання послуг з обслуговування багатоквартирних будинків КП «Наше місто». Завдяки зверненням депутатів від УКРОПу Антимонопольний комітет надав висновок, що Запорізька міська влада порушила закон і без конкурсу визначила цю компанію управителем багатоквартирних будинків. Це рішення буде скасовано, так пообіцяв міський голова Володимир Буряк нардепу-укропівцю Віталію Купрію. У травні, як пообіцяв нардепу-укропівцію Купрію міський голова Володимир Буряк, нарешті за законом пройде конкурс, що визначить переможця. Народний обранець певен, що зараз запоріжцям сплачувати кошти підприємству, яке скоро буде ліквідовано, за послуги з обслуговування будинків — непотрібно.

Зустріч нардепа-укропівця з правоохоронними органами області також дала свої плоди — згідно даних місцевої прокуратури з комунальних підприємств «вимиваються» страшні суми — на фірми-одноденки, які надавали фіктивні послуги. Лише за один рік за нинішньої міської влади, «вимито» близько 100 мільйонів гривень бюджетних коштів! Також відкрите кримінальне провадження на ПАТ «Запоріжсталь» з приводу екології. Є позитивні зрушення по справі екоциду, це дає надію, що злочинці нарешті будуть притягнуті до відповідальності за завдану шкоду запоріжцям і довкіллю. Також на зустрічі з керівництвом міста та області Віталій Купрій підняв нагальне питання щодо незаконної діяльності «Запоріжгазу» та «Облєнерго».

«Партія УКРОП подала запит в НКРЕ КП, щоб вони нам роз’яснили — де ділись кошти, які виділялись на лічильники. Чому зараз, за останні пів року, коли вони мають бути встановлені, вони просять допомогу із місцевих бюджетів. На Сумщині нам вдалось зупинити процес незаконних відключень газу і зупинити процес встановлення лічильників. Але знаєте, з 1 квітня вони вводять абонентську плату за підключення до газових мереж, через що середній рахунок за споживання має палива зросте у 2-5 разів. Ми просто не встигаємо за їх порушеннями», — зазначив народний депутат Віталій Купрій.

Ще одна причин візити парламентаря до Запоріжжя – зустріч з обласним осередком партії «Українське об’єднання патріотів – УКРОП» під головуванням керівника фракції УКРОПу в Запорізькій облраді, члена президії політради партії, правозахисника Ярослава Гришина.



Вже 30 квітня будуть відбуватися вибори у 8-ми об’єднаних територіальних громадах і партія УКРОП буде висувати своїх кандидатів, аби до влади прийшли справжні патріоти, професіонали та порядні люди. Укропівці беруть участь у виборах до Гуляйпільської, Оріхівської міських громад, Широківської, Водянської, Кам’янко-Дніпровської сільських ОТГ. Головним принципом роботи у громадах партія УКРОП вбачає якісне впровадження аграрної, медичної та освітньої реформи на місцях.

Ще одна проблема області, на яку звернув увагу народний депутат Купрій — спроба влади розпродавати землі за безцінь, аби їх скупили заможні українці і звичайний селянин не зміг працювати на своїй же землі.

«Ми за вільний ринок землі, але тільки тоді, коли люди стануть багаті і вільні. Коли будуть отримувати належну плату за свою земельну ділянку. Тоді повернемось до цього питання. А зараз ми знаємо що відбувається — їх намагаються скупити, як скупили облгази та облєнерго і люди тепер потерпають від монополії. І фактично нічого не можуть зробити», — заявив нардеп-укропівець Віталій Купрій.

За словами парламентаря, Національне бюро розслідувань покриває тих, хто вкрав у людей 10 мільярдів гривень за формулою «Роттердам +». Він звинуватив антикорупційні органи в небажанні розслідувати випадки корупції, навіть якщо мова йде про співпрацю з ДНР і ЛНР і життя учасників АТО. Зокрема, в покритті корупціонерів, які наживаються на торгівлі вугіллям з ДНР.

«Я також направив заяву в НАБУ по корупції перших осіб ГК «Укроборонпром». Близько 280 мільйонів гривень розкрадається, це шкодить обороноздатності нашої країни. Але нуль реакції. Ще одна вимога — блокування блокування роботи російських банків в Україні. Сьогодні весь світ вводить санкції проти Росії, її підприємств і чиновників. А наша країна торгує з так званими ЛНР і ДНР. Так, в 2016 році Україна закупила у Росії вугілля на 250 млн доларів. Ми бачимо, що в Гаазькому трибуналі українська сторона не говорить про те, що Росія є окупантом, адже в такому випадку доведеться припинити будь-яку торгівлю. Сьогодні ми працюємо з РФ і збагачуємо її банки. Ми вимагаємо від Президента України невідкладно скликати РНБО і розглянути питання про блокування роботи (активів і пасивів) російських банків — як державних, так і приватних — з подальшим їх переходом у власність української держави», — відзначив нардеп-укропівець Віталій Купрій.

Не дивлячись на песимістичний стан речей, опускати руки не слід.



«За Президентства Петра Порошенка ми тільки котимось вниз, найближчі рік-два я просто не бачу виходу з цієї ситуації. Нам треба одразу перезавантажити і парламент, і президента, і уряд. Максимум що треба терпіти — 2 роки. Строкові вибори Президента відбудуться 30 березня 2019 року. Але, можливо, це буде відбуватись раніше і ми будемо намагатись пришвидшити цей процес. Щоб нарешті прийшли нормальні патріотичні сили до влади, сформували новий уряд. Також, слід обмежити Президента в його повноваженням, оскільки всі президенти України тільки те і робили, що узурпували владу, входили в корупційні оборудки, зловживали і нічого не робили для країни», — зазначив Віталій Купрій.

У рамках свого візиту до Запоріжжя народний депутат України Віталій Купрій зустрівся з мешканцями міста. Зустріч відбулась у конференц-залі стадіону «Славутич Арена». Під час відкритого прийому громадян піднімалось багато нагальних питань. Зокрема, більше за все містян хвилювало питання транспорту, тарифи на комунальні послуги, самоправність «Запоріжгазу», а також адресна матеріальна допомога онкохворим. Всі звернення громадянами були почуті та задокументовані. Голова фракції УКРОП Запорізької обласної ради Ярослав Гришин і депутат обласної ради від УКРОПу Артур Гатунок запевнили, що у тижневий термін на всі питання будуть надані відповіді і прийняті відповідні дії як на місцевому рівні, так і на всеукраїнському за підтримки народного депутату від УКРОПу Віталія Купрія.