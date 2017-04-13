В Запорожской области отравиться водкой — не проблема

В Мелитополе во время санкционированных обысков в частных домах полицейские изъяли большое количество готового к реализации фальсификата и сырья сомнительного качества.

На днях сотрудники Мелитопольского отдела полиции при проверке оперативной информации провели санкционированные обыски. Полицейские отправились к владельцам трех частных домов в городе Мелитополе. И не зря! Всего в ходе следственных действий были изъяты 200 бутылок «катанки», 210 литров жидкости с характерным запахом спирта и большое количество водочных крышек.

По информации пресс-службы Национальной полиции в Запорожской области, все изъятое направлено на исследование в Запорожский Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр, где будет установлена ​​степень опасности данного продукта для потребителей.

Оперативники устанавливают каналы сбыта продукции, а также источники поставок спирта для изготовления фальсификата. Продолжается проверка.