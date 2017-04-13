В Запорожье в ДТП пострадала первоклассница

В Запорожье на улице Каховская произошло ДТП. Об этом сообщает Анатолий Сидоренко, глава Независимого профсоюза работников «скорой помощи».

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В результате аварии пострадали двое. Водитель одного из автомобилей — 36-летняя женщина и 7-летняя девочка-пассажир. По прибытию медиков у них выявили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и у женщины еще был переломан палец на руке.

Причины ДТП выясняются.