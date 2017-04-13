В Запорожье команда мэра Буряка привлекла к проверке маршруток полицию

В Запорожье начала работу комиссия, которая займется проверкой технического и санитарного состояния транспорта, работающего на общественных маршрутах.

Вчера, 12 апреля, работники управления по вопросам транспортного обеспечения горсовета с представителями «Укррансинспенкции» и отдела техконтроля превентивной службы полиции провели контроль технического состояния автобусов одного из предприятий-перевозчиков.

По результатам проверки сотрудники составили 4 административных протокола, а специалисты управления зафиксировали 9 нарушений договора о перевозке пассажиров. По результатам проверки требования устранить нарушения будут направлены перевозчикам.

Как известила пресс-служба мэрии, рабочая группа два раза в неделю будет проверять состояние автотранспорта, проверка будет производиться перед выходом автобуса на маршрут и на конечных остановках.