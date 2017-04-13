Житель Запорожья задушил старушку телефонным проводом

По обвинению в разбойном нападении и умышленном убийстве из корыстных мотивов, совершенное несколько лет назад, суд приговорил мужчину к тринадцати с половиной годам лишения свободы.

После того, как сыщики осмотрели место убийства пенсионерки, у них сразу появилась версия: хозяйку квартиры, где произошло злодеяние, задушили из-за корыстного мотива. В жилище все было перевернуто вверх дном. Из жилья пропали денежные сбережения и украшения убитой. Как потом подсчитали ее родственники, пропали золотые серьги, кулончики, крестик, кольца, брошь. Некоторые украшения были сняты прямо с трупа.

Как рассказали соседи, пенсионерка одна жила в квартире на первом этаже пятиэтажки. Чтобы получить дополнительный доход к мизерной пенсии, женщина занималась продажей на дому спиртных напитков и сигарет. Учитывая, что почти круглосуточно у жительницы Запорожья можно было купить спиртные напитки, покупателей было немало.

Пожилая женщина знала в лицо своих постоянных клиентов, и все же остерегалась подозрительных и малознакомых визитеров. Когда кто-то звонил в домофон, запорожанка сначала смотрела в окно. Убедившись, что публика более-менее приличная, впускала их в квартиру. Этим и воспользовался, как стало известно позже, убийца. Он и раньше покупал у старушки алкогольные напитки…

За свою жизнь, 32 года, житель Запорожья уже успел побывать в колонии за кражи и грабежи. Однако горожанин за ум не взялся: чтобы заиметь деньги мужчина пошел на особо тяжкое преступление. Зная, что у пенсионерки, приторговывавшей спиртным и сигаретами, есть деньги, мужчина решил напасть на 69-летнюю женщину.

Во время следственного эксперимента, он показал, как набросил сзади на шею своей жертве телефонный провод и задушил. Во время суда убийца признал свою вину и каялся, надеясь, что суд скостит ему год-другой. Кстати, ему грозил тюремный срок от 10 до 15 лет или даже пожизненное заключение.