Запорожские дети поддержат бойцов АТО необычными подарками (ФОТОРЕПОРТАЖ)

На выставке декоративно-прикладного искусства «Знай і люби свій край», проходящей в Запорожском областном центре молодежи, представлены почти две тысячи рукодельных работ запорожских школьников.



В рамках выставки-фестиваля был проведен конкурс: работы победителей в своем направлении, отправятся на Всеукраинскую выставку в Киев.

Остальные произведения рукодельного исскуства с согласия авторов отправятся бойцам в зону проведения АТО в рамках благотворительных акций «З любов’ю до героя» и «Великодній кошик для Героя».

Яна Петрова, фото автора