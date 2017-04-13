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Запорожские пиротехники ГСЧС отправили «на тот свет» 5 взрывоопасных предметов

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user444
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Вчера, 12 апреля, между селом Натальевка и селом Череповский, во время проведения земляных работ, жители обнаружена минометная мина калибра 120 мм времен прошлых войны. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Запорожской области.

По прибытию сотрудников ГСЧС они изъяли и позже уничтожили мину. Также в этот же день, было уничтожено 3 артснаряда калибра 76 мм и артснаряд калибра 152 мм времен прошлых войн, которые обнаружили граждане во время проведения земельных работ на территории Новинского сельского совета Мелитопольского района.

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