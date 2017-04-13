Запорожские спасатели, вскрыв квартиру, натолкнулись на разлагающийся труп

В Бердянске в одной из квартир дома на улице Греческой мужчина длительное время не выходил из помещения и связи с ним не было.

Обеспокоенные соседи вызвали спасателей, чтобы те смогли попасть в жилище одинокого пенсионера. Бойцы ГСЧС с помощью выдвижной лестницы проникли в квартиру через форточку.

На полу в комнате они обнаружили труп мужчины. Им оказался 62-летний владелец квартиры. За дело принялись работники полиции, которые с помощью экспертов установят, «криминальный» ли труп или пенсионер умер своей смертью.