Запорожского бойца-героя президент Украины наградил орденом «За мужество» посмертно

В понедельник, 10 апреля, президент Украины подписал указ №104/2017 «О награждении государственными наградами Украины». Среди награжденных оказался и запорожец.

Читайте также: В Запорожской области первой в Украине ввели предоставления военным инвалидам III группы компенсации на приобретение жилья

Так, за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное выполнение воинского долга постановляет: Наградить орденом «За мужество» III степени — Дзызу Виталия Алексеевича (посмертно) — старшего матроса.

Напомним, что Виталий Дзыза служил по контракту в 54-й бригаде и был старшим матросом. На время службы ему было 23-года, родом из села Смирново, Бильмацкого района (бывш. Куйбышевский).

Известно, что 11 марта, под Мариуполем во время обстрела он и погиб.