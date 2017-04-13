Первый зарубежный вояж президент США совершит 25 мая в Брюссель, где будет говорить об Украине

Первый зарубежный вояж президент США совершит 25 мая в Брюссель, где будет...



Саммит глав государств и правительств стран НАТО состоится 25 мая в Брюсселе. Это будет первая зарубежная поездка президента США Дональда Трампа с момента избрания.

Об этом заявил представитель Белого Дома, отвечая на вопрос о скорой встрече Дональда Трампа с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, на которой должен быть поднят широкий круг тем в рамках подготовки к встрече глав государств в Брюсселе.

«Как мы ожидаем, наш президент и генеральный секретарь будут говорить о отношении НАТО к России», – заявил представитель Белого дома и подчеркнул, что Россия должна выполнить все свои обязательства по Минским соглашениям для мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.

«Как мы ожидаем, на встрече с генсекретарем наш президент подтвердит твердое взаимодействие США и НАТО, а также то, как высоко он ценит трансатлантические связи в целом, – заявил американский чиновник. – Он подчеркнет непоколебимую приверженность США коллективной обороне союзников в соответствии с 5-й статьей Североатлантического договора».