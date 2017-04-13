Российские кураторы требуют от боевиков «ЛДНР» провоцировать ВСУ на ответный огонь

Российское оккупационное командование требует от террористов ежесуточную отчетность о напряженной обстановке в Донбассе для того, чтобы обвинять украинские войска в нарушении договоренностей.

Как сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины, боевики гибридной армии РФ на Донбассе устраивают вооруженные провокации против украинских военных, чтобы впоследствии отчитываться перед российскими кураторами о напряженной обстановке в зоне боевых действий, обвиняя в этом Вооруженные Силы Украины.

Российское оккупационное командование требует от главарей бандформирований, находящихся на передовой, ежесуточно отчитываться о напряженной обстановки в «районах ответственности», что заставляет боевиков обстреливать позиции сил АТО, в том числе с применением 82-мм и 120-мм минометов и стрелкового оружия, для провоцирования ответного огня.

Это обеспечивает предоставление российским кураторам нужной отчетности, используемой для дискредитации ВСУ.