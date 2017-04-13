Саакашвили пытается повторить путь Яценюка (ВИДЕО)

Лидер партии «Рух нових сил» Михаил Саакашвили выступает за то, чтобы временно оградить оккупированные районы Донбасса от остальной Украины.

Как сообщил на своей странице в ФБ и заявил во время встречи с военными Михаил Саакашвили, его проект, в отличие от «стены Яценюка», если будет, то будет настоящим. После того, как в Украине победят коррупцию и все будет хорошо, он предлагает временно оккупированные районы Донбасса опять вернуть в состав Украины.

«Я за то, чтобы соорудить большую стену (не яценюковскую, а настоящую) и временно отгородится от оккупированной части Донбасса, сконцентрировавшись на остальной Украине. Мы обязательно вернем оккупированные территории после того, как победим коррупцию и начнем быстрое развитие», — заявил, в частности, Саакашвили.

Напомним, в сентябре 2014 года по протекции премьер-министр Украины Арсения Яценюка было начата реализация проекта «Стена» в рамках мероприятий по обустройству государственной границы с Россией. Были потрачены десятки миллионов гривен, после чего проект был приостановлен.