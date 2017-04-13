Сумки за 4 тысячи долларов и отдых класса люкс: Instagram детей запорожского губернатора (ФОТО, ВИДЕО)

Всем известно, что дети — цветы жизни, а вот дети чиновников — цветы особого и роскошной жизни, которым они так любят похвастаться в соцсетях, создавая значительные вопросы к родителям-чиновников.

В спецпроекте «Гроші» журналисты телеканала «1+1» провели расследование и узнали, как дети губернатора Запорожской области Константина Брыля проводят свои каникулы.

В профили Кристины и Валерии в Instagram, можно увидеть фотографии на которых наглядно демонстрируют образ жизни золотой молодежи.

Дочери Константина Брыля являются не только частыми гостьями на известных модных показах. Девушки позируют в дорогих аксессуарах известных брендов: сумка от Louis Vuitton (от 4 тыс. долларов), рюкзак и сумка от Saint Laurent (3,5 тыс. долларов), сумка Chanel Boy Chanel (от 4 тыс. долларов), сумка Lady Dior (от 3 тыс. долларов. И это далеко не весь перечень роскошных аксессуаров модниц. В гардеробе губернаторских дочерей имеются платья от не менее известных и дорогостоящих брендов, таких как Dior Lady (3 тыс. долларов), обувь от Fendi (около 1 тыс.евро), парка с мехом койота (около 2,5 тыс. долларов)…

Также Кристине нравятся и одежда отечественного производителя. В гардеробе у девушки имеется вышитое платье из новой коллекции известного украинского дизайнера Виты Кин. Стоимость наряда — около 60 тыс. грн. Также дочь Константина Брыля красовалась на День Независимости в платье, которое стоит не меньше 60 тыс. грн.

На фото у Кристины можно увидеть шикарные апартаменты пятизвездочной гостиницы «The Ritz Carlton», которая находится на северном побережье Майами. Такой отдых обойдется в около 3,5 тыс. долларов в неделю.

Не без внимания остались снимки французского горнолыжного курорта, где гостила Кристина. 5-звездочный отель «ANNAPURNA», апартаменты в котором на двоих стоят 6320 евро.

Второе путешествие состоялось летом 2016 года: Кристина вместе с отцом отдыхала во Франции. В Instagram девушка выложила фотографию, на которой можно распознать Константина Брыля по часам и обручальному кольцу. Также семья снимала яхту, стоимость аренды которой специалисты не могут сказать наверняка, но смело уверяют: цена космическая.

С помощью фотографий можно идентифицировать еще одну не менее «бюджетную» поездку чиновника с его семьей. На снимках видны узнаваемые уголки Мальдив, где на территории находится дорогой отель «Sun Aqua Vilu Reef». На 4-х человек стоимость номера в отеле за неделю составляет 11879 долларов.

После насыщенных летних каникул, младшая дочь вернулась на учебу в одну из самых престижных школ Украины. Девушка учится в частной Новопечерской школе Киева, где стоимость обучения в год составляет 10 тыс. долларов.



Напомним, в спецпроекте телеканала «1+1» «Гроші» Константин Брыль признался, что он не получает заработную плату на должности председателя ОГА, выплаты получает исключительно за службу в СБУ. Жена губернатора работает в Киеве юристом и получает около 20 тыс. гривен в месяц. Остается вопрос: каким образом чиновник обеспечил «luxury lifestyle» для своей семьи? Простым жителям области остается только догадываться и любоваться фотоснимками «золотой молодежи».

