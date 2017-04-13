Фотожабы: российский дипломат Сафронков из ООН добился «славы»

Выступление российского дипломата Владимира Сафронкова во время заседания Совета Безопасности ООН, больше похожее на лагерную «феню», взорвало украинский сегмент соцсетей.

Напомним, российский дипломат, обратившись к нему на «ты», приказал представителю Англии Мэттью Райкрофта: «Посмотри на меня, глаза-то не отводи. Что ты глаза отводишь?».

Пользователи разродились фотожабами в адрес Владимира Сафронкова. Российский же пользователь с одобрением отнесся к «выступлению» своего дипломата. Дескать, «порвал ООН не хуже Чуркина».