Баскетболисты «Запорожье-2-ЗНТУ» завоевали «золото» чемпионата города

Завершился открытый чемпионат Запорожья по баскетболу ЭХЗ. В нынешнем сезоне участие в соревнованиях принимали девять команд — ДЮСШ-12, БК «Запорожье-2-ЗНТУ», «Запорожский Вектор — Супер печенюшка», БК «Yabloki», БК ЗНУ, БК «Бабурка», БК КПУ, БК «Гуляйполе «и МГПУ ГринЛайф (Мелитополь).

Чемпионат был проведен в два круга и все матчи сезона прошли в интересной борьбе и на высоком организационном уровне, благодаря титульному спонсору соревнований — компании «Электрохимзащита» и федерации баскетбола Запорожской области.

В спорткомплексе ЗНТУ состоялся решающий поединок турнира между командами БК «Yabloki» и БК «Запорожье-2-ЗНТУ», в котором определился лучший коллектив города этого сезона.

Студенты ЗНТУ к этому матча подошли без поражений, а вот команда «Yabloki», составленная в большинстве своем из ветеранов запорожского баскетбола, проиграла лишь раз — в первом круге именно «Запорожье-2-ЗНТУ» со счетом 100:103.

Согласно регламенту соревнований, победа с разницей в 4 и более очков давала бы возможность прикоснуться к чемпионскому кубку именно ветеранскому коллективу. Но, в отличие от матча первого круга, БК «Yabloki» на равных боролись с более молодыми соперниками лишь в первой четверти. В дальнейшем же студенты начали стремительно отрываться в счете, чему не смог помешать даже многолетний любимец запорожских болельщиков Яков Змитрович.

Словом, уверенная победа в матче (117:91) и золотые медали чемпионата у БК «Запорожье-2-ЗНТУ».

После завершения игры прошла церемония награждения призеров первенства города ЭХЗ сезона 2016/2017, которую провели президент БК «Запорожье» Виктор Стельмаков и председатель Запорожской областной коллегии судей по баскетболу Павел Драган. Кроме победителей сезона БК «Запорожье-2-ЗНТУ» и серебряных призеров БК «Yabloki», медали и кубок за третье место получила команда ДЮСШ-12, которая набрала одинаковое количество очков с БК КПУ, но благодаря победам в очных встречах сумела пробиться в тройку лучших команд завершившегося сезона.