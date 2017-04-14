ВНИМАНИЕ! В Запорожье многодетная мать просит о помощи (ФОТО)

Вчера, 13 апреля, в Запорожье в одной из квартир девятиэтажного дома по ул. Василия Сергиенко, Хортицкого района, возник пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Запорожской области.

В результате пожара, квартира сгорела дотла, из-за чего многодетная мать которая после смерти мужа одна воспитывает троих детей осталась без мебели, вещей и элементарных средств существования. Известно, что старший её 19-летний сын сейчас несет службу в зоне АТО, а сама женщина нуждается в постоянной терапии, в результате многочисленных операций на позвоночнике.

Так, женщина просит о помощи всех неравнодушных оказать помощь семье в пределах возможностей.

Контактный телефон — 067-61-26-315 Наталья Васильевна Сикалюк.

Номер банковской карты ПриватБанка: 4149 4978 6704 3483 Наталья Васильевна Сикалюк