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В запорожском сквере обнаружили опасный для жизни «сюрприз» (ФОТОРЕПОРТАЖ)

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user444
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В Запорожье в сквере у бывшего ДК им. Дробязко (ныне корпус ЗНУ) напротив ул. Приходская (бывшая Коммунарская) Александровского района при посадке дерева горожанин натолкнулся на металлический предмет.

Как сообщила пресс-служба ГСЧС Запорожской области, опытные работники КП «Зеленстрой»  не стали искушать судьбу (копаться в находке и прочее) , а вызвали пиротехников. Инженеры ГСЧС сразу определили: находка — противотанковая мина.

Группой разминирования «сюрприз» изъяли и перевезли в безопасное место для дальнейшего обезвреживания.

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