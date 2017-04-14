В запорожском сквере обнаружили опасный для жизни «сюрприз» (ФОТОРЕПОРТАЖ)

В Запорожье в сквере у бывшего ДК им. Дробязко (ныне корпус ЗНУ) напротив ул. Приходская (бывшая Коммунарская) Александровского района при посадке дерева горожанин натолкнулся на металлический предмет.

Как сообщила пресс-служба ГСЧС Запорожской области, опытные работники КП «Зеленстрой» не стали искушать судьбу (копаться в находке и прочее) , а вызвали пиротехников. Инженеры ГСЧС сразу определили: находка — противотанковая мина.

Группой разминирования «сюрприз» изъяли и перевезли в безопасное место для дальнейшего обезвреживания.