В Запорожье бойцы СБУ накрыли цех, в котором наркодельцы изготавливали смертельную отраву (ВИДЕО)

В частном доме Запорожья действовала подпольная нарколаборатория, чьи щупальца протянулись в разные регионы страны, но их (шупальца) обрубили силовики.

По информации пресс-группы СБУ, совместная спецоперация правоохранителей пресекла деятельность группы, членами которой являются жители Запорожья, Житомира и Одессы. В арендованном доме прямо в центре Запорожья силовики выявили лабораторию по изготовлению амфетамина.

После оперативной закупки, в ходе которой злоумышленник — 27-летний житель Житомирской области продал около 200 граммов амфетамина за 50 тысяч гривен, он был задержан.

В ходе обысков дома правоохранители обнаружили и изъяли более 200 граммов тяжелых наркотических веществ, которые «на рынке» оценивают в 300 тысяч гривен, а также ингредиенты для изготовления наркотиков. Кроме этого в доме обнаружили и наличные.

Событие внесено в ЕРДР по ч.3 ст. 307 УК «Незаконное производство, изготовление и сбыт наркотических средств». Согласно действующему законодательству, наркоторговца ожидает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Принимаются меры по установлению и задержанию всех лиц, причастных к данной преступной деятельности.