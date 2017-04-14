В Запорожье пациент избил медсестру в машине скорой (ВИДЕО)

В сети опубликовали сюжет «Надзвичайні новини. ICTV» о том, как в Запорожской области в селе Верхняя Криница Васильевского района, 20-летний пациент напал на медсестру в машине скорой помощи.

Известно, что медикам около 2:00 ночи поступил звонок о том, что в селе Верхняя Криница парень потерял сознание. По прибытию медиков его забрали в карете скорой помощи и повезли в центральную больницу Васильевки. В результате, когда парень очнулся в машине, он сразу накинулся на медсестру, сидевшую рядом стал бить её по лицу руками, а после и ногами.

50-летняя медсестра скорой сейчас сама находится в больнице на лечении в неврологическом отделении. Сюда попала после инцидента.

После парня на утро отдали в отделение полиции, но его отпустили и максимум, что ему грозит — штраф. Все потому, что его отец бывший милиционер, а мать в прошлом медик.