Две запорожские школы вошли в 50-ку лучших в Украине (СПИСОК)

Cильные школы и талантливые дети есть во всех областях Украины. Это значит, что получить хорошее среднее образование можно фактически во всех регионах страны.

Всеукраинское издание Фокус сделал всеукраинский рейтинг лучших учебных заведений страны. Исходными данными послужили результаты ВНО (внешнего независимого оценивания) 2016 года.

Чтобы избежать погрешностей малых выборок, учитывались школы, предоставившие минимум 20 учеников для тестирования.

В результате рейтинг признанных учебных заведений попали и две запорожские школы. Так, гимназии №28 и №93 оказались в первой 50-ке, заняв 30 и 48 место соответственно.

Справка: Внешнее независимое оценивание (укр. ЗНО, Зовнішнє незалежне оцінювання, ВНО) — это экзамены для поступления в высшие учебные заведения на Украине.

Комплекс организационных процедур (прежде всего — тестирование) направленный на определение уровня знаний выпускников средних учебных заведений при их поступлении в высшие учебные заведения.