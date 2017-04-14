Запад нам поможет: Запорожье получит кредит на закупку троллейбусов

Европейский инвестиционный банк готов предоставлять кредиты на льготных условиях на закупку троллейбусов для Запорожья.

В среду Верховная Рада ратифицировала финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком, которое предполагает, в том числе и привлечение кредитов на закупку троллейбусов.

Проект будет финансироваться за счет кредитных средств Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития. В результате Запорожье может получить кредит в 5 миллионов евро для приобретения 25 троллейбусов.

Как уже сообщал «Верже», в конце марта предложения Запорожья по вопросу кредитов на закупку троллейбусов успешно прошли экспертизу в Минфине Украины.

Напомним, мэр Запорожья Владимир Буряк заявлял, что власть города будет работать над обновлением общественного транспорта по нескольким направлениям: сборка и капитальный ремонт трамваев на базе «Запорожэлектротранса», закупка автобусов и троллейбусов за счет средств городского бюджета, сотрудничество с международными кредитными институтами для привлечения льготных кредитов для закупки трамваев, троллейбусов и автобусов.