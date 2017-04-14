Запорожанка случайно «сшила» два уголовных дела своему безрассудному отроку (ФОТО)

Приехав на вызов перепуганной горожанки, мол, сынок ведет себя неадекватно, патрульные выявили в комнате молодчика целый арсенал оружия и наркотиков.



По информации пресс-службы патрульной службы Запорожья, вызов поступил около шести вечера из дома на улице Рыльского. Женщина заявила, ее пьяный сын ведет себя неадекватно и требует лекарства и деньги.

Во время общения с мужчиной патрульные заметили в его комнате ружья и несколько патронов. На вопрос, откуда эти вещи, мужчина ответил, что это его и он планирует использовать их для личных нужд. Патрульные приняли решение вызвать следственно-оперативную группу.



В ходе осмотра комнаты следственно-оперативная группа совместно с патрульными полицейскими обнаружили у гражданина немало интресных вещей: почти 300 патронов калибра 7,62, пять гранат, два револьвера и два пистолета, одну ракетницу, обрез охотничьего ружья, гладкоствольное ружье и малокалиберную винтовку.

Под диваном в пакете правоохранители обнаружили вещество серо-зеленого цвета растительного происхождения с характерным запахом марихуаны.

Во время проведения следственных действий хозяину арсенала оружия стало плохо. Мужчине вызвали бригаду скорой помощи и сопроводили в больницу. После оказания медицинской помощи гражданина доставили в Днепровское отделение полиции. Молодчику «светит» несколько лет колонии за хранение оружия и наркотиков.