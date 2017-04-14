Зеленые легкие Запорожья (ФОТО)

Чем больше вокруг человека бетона, асфальта, кирпича, тем больше он нуждается в деревьях, траве, цветах. Ведь растения фильтруют и насыщают кислородом воздух, поглощают шум. Среди зелени человеку требуется на 60 процентов меньше времени для восстановления сил после рабочего дня, чем в лишенных растительности индустриальных кварталах города. В озелененных районах или парке выносливость людей увеличивается на 15 процентов, повышается внимательность

Спасительный барьер

Как показали исследования ученых Запорожской инженерной академии, полоса деревьев и кустарников шириной 25 метров снижает уровень звука на 10–12 децибел, концентрацию углекислого газа – на 70 процентов, а 1 гектар парковых насаждений поглощает за год до 80 килограммов фтора и 200 килограммов сернистого ангидрида, перехватывает из атмосферы до 70 тонн промышленной пыли. Одно взрослое каштановое дерево очищает от автомобильных выхлопных газов воздушный объем высотой 10, шириной 20 и длиной 100 метров. Каштан разлагает ядовитые вещества выхлопных газов, при этом сам не страдает от загрязненной атмосферы.

Фитонциды, которыми обладают растения, убивают болезнетворные микробы, в изобилии расселившиеся в зоне города. 1 грамм фитонцидов очищает несколько сотен кубометров воздуха. Зеленые насаждения, если правильно размещены, выполняют свою роль более продуктивно, говорят в ЗГИА. Общегородские парки рекомендуется размещать так, чтобы они находились в 2–3 километрах от жилья, районные – в 1,5 километра, а скверы – в 500 метрах. Установлено, что летом в парках и садах прохладнее на 1–2°С, чем на улице. В зеленых массивах влажность воздуха на 13–14 процентов выше, чем на открытых местностях. Густые кроны предохраняют от солнечной радиации. Зеленые насаждения дают тень, несут прохладу, удерживают влагу в почве.

А если бы не было Хортицы?

Сегодня в Запорожье площадь зеленых насаждений составляет почти 14 тысяч гектаров (это примерно 40 процентов площади города). В городе насчитывается 18 парков и 73 сквера. На балансе районных администраций ­ 10 парков, 71 сквер, остальные – на балансе предприятий, организаций, учреждений. На одного жителя города приходится около 20,4 квадратного метра зеленых насаждений (а по генплану должно быть 25 квадратных метров).

– Озеленение – один из важнейших элементов оптимизации городской среды, который несет многофункциональную нагрузку: очищает воздух, обеспечивает более комфортные климатические условия, формирует ландшафтную организацию города, – говорит начальник управления по вопросам экологической безопасности Запорожского горсовета Глеб Золотарев. – Существуют Государственные строительные нормы Украины “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень”, в которых отражены нормы озеленения территорий общего пользования по городу (зонирование). Согласно ДБН 360–92 город Запорожье относится к степной зоне, где находятся промышленные предприятия 1 и 2 классов опасности, поэтому площадь зеленых насаждений общего пользования на одного человека должна составлять не менее 14,4 квадратного метра. На данный момент площадь зеленых насаждений общего пользования в городе с учетом острова Хортицы составляет приблизительно 1600 гектаров, то есть на 1 жителя приходится приблизительно 20,4 квадратного метра.

Напомним, что норма площади озеленения городов, установленная Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ), равна 50 кв.м городских зеленых насаждений на одного жителя. Плохими по условиям озеленения считаются города, где растительность занимает менее 10% площади города, хорошими – 40–60%. Норма зелёных насаждений общего пользования для крупных городов — 21 кв.м на одного человека

– Для Запорожья характерен резко континентальный климат с его частыми атмосферными и грунтовыми засухами, что в свою очередь негативно сказывается на состоянии зеленых насаждений, – продолжает Глеб Золотарев. – Также для города характерна высокая техногенная нагрузка, что негативно воздействует на растительность. Кроме того, возраст большей части зеленых насаждений – более 50 лет. Поэтому первоочередным заданием в озеленении нашего города является высадка новых и реконструкция существующих зеленых насаждений, создание новых парков и скверов. Не меньшее внимание нужно уделять озеленению уличной и дорожно­транспортной сети, которое выполняет функцию природных акустических экранов.

Все познается в сравнении

Экологические активисты Запорожья обратились к властям города с запросом о том, где именно в городе высаживаются зеленые насаждения. Был получен развернутый ответ, в котором указано, на какой именно улице или в каком парке в 2016 году были высажены кусты и деревья, в каком количестве и каких сортов.

На озеленение в 2016 году были потрачены огромные деньги. КРСП «Зеленстрой» в прошлом году по двум программам было выделено на озеленение улиц, парков и скверов Запорожья за счет экологических поступлений порядка 1,671 млн грн. и 5,513 млн грн. На деле же, несмотря на рекордное финансирование, результаты не такие уж выдающиеся.

За счет двух вышеназванных программ «Зеленстрой» в прошлом году высадил 2320 деревьев и 23,8 тысячи кустов, постелил 1648 кв. м рулонных газонов и 692 кв. м газонов засеял. При этом нужно заметить, что из этих 23,8 тысячи кустов 13,6 тысячи – розы. Как писал поэт начала ХХ века Саша Черный, «роза прекрасна по форме и запах имеет приятный», но с точки зрения защиты горожан от выбросов промпредприятий и автовыхлопов она никак не может сравниться с любым деревом или, например, кустом можжевельника, который стоит на порядок дороже, но как «санитар улиц» несравнимо более ценен. Для сравнения, в 2012 году КРСП «Зеленстрой» высажено 3404 дерева, 7769 кустов, 1000 кустов роз, благоустроено 2,7 гектара газонов и 1,8 гектара цветников. То есть увеличения достигли только по кустам преимущественно за счет роз. По деревьям и газонам наблюдается минус. Напомним, в одном гектаре ­ 10000 кв. м. С временами десятилетней давности и сравнивать не стоит ­ в 2005-­2006 годы высаживали по пять­-шесть и более тысяч деревьев.

А еще в городе проводятся масштабные работы по удалению старых деревьев и так называемому кронированию. Например, в прошлом году только в Днепровском районе было снесено и кронировано около 500 деревьев. С начала этого года рабочие КРСП «Зеленстрой» выполнили омоложение более 5 тысяч деревьев, удалили порядка 200 старых деревьев. А что такое кронирование? Зачастую от дерева, которое выросло на 15­-25 метров, оставляют лишь ствол высотой метров 4­5. Понятное дело, что в этом случае дерево восстановит прежний объем веток и листвы лишь лет через 10. А это значит, что озеленение – лишь попытка восстановить прежний баланс.

Работы по озеленению Запорожья в основном выполняются коммунальным ремонтно­строительным предприятием «Зеленстрой» в соответствии с утвержденными мероприятиями. Как говорят на предприятии, сейчас акцент – не на количество высаженного материала, а на качество. Так, высаженные деревья с комом, естественно, приживаются гораздо лучше и быстрее, чем молодые черенки. Отсюда и результат – среди высаженных экземпляров становится все меньше погибших. За последнее время видовой состав деревьев областного центра претерпел некоторые изменения – все больше появляется хвойных растений, лип и каштанов, а в прошлое уходят тополя. Для нашей зоны лучше всего подходят акация (хорошо приживается в степных условиях и меньше поражается вредителями), ясень (прекрасно выдерживает жару), клен. Но липу и каштаны заказывают чаще, так как они красиво смотрятся.

Хвойные породы подходят нашему промышленному городу, так как они хорошо впитывают пыль и вредные газы. От тополей решили отказаться, потому что жителям мешает пух, хотя для промышленных городов тополь является одной из самых ценных древесных пород. В санитарно­-защитных зонах промышленных предприятий, где высока концентрация атмосферных токсичных выбросов (газов, сажи, пыли), способен расти и оздоровлять окружающую среду только тополь.

Сады и скверы промплощадки

Как мы уже сообщили, не все зеленые территории находятся на балансе города и опекаются коммунальными предприятиями. Промышленные предприятия Запорожья также принимают участие в озеленении города.

К примеру, за заводом «Днепроспецсталь» закреплена зеленая зона на улице Южное шоссе, включая санитарную зону, а также на улицах Калибровой, Троллейбусной, Теплостроевской, Штабной. На этих территориях предприятие высаживает десятки деревьев, кустарников, сеет газонную траву, сотни квадратных метров цветников. Представители «Днепроспецстали» разбили мини­парк на «Запорожье-­Левом». Так они помогли облагородить “серую” территорию городского детского сада “Малятко” и общеобразовательной школы № 36.

На общей территории главной промплощадки комбината «Запорожсталь» площадью 555 гектаров зеленая зона занимает 112 гектаров. За последние годы здесь высажены тысячи деревьев и кустарников.

Кроме промпредприятий, в озеленении Запорожья участвуют, конечно, и обычные запорожцы. Многие по своей инициативе и за свой счет высаживают деревья и цветы у себя во дворе, у дома. Оказывается, активисты могут это делать и за счет грантов. Например, тема озеленения не чужда проекту «Мы – это город» ПАО «Запорожсталь». В прошлом году был поддержан проект коммунального предприятия «Титан» ­ «Здесь будет город­сад». Работники КП «Титан» прошлой осенью высадили 30 тысяч луковиц на территории парка Вознесеновский. На развитие цветочных идей коммунальное предприятие получило 100 тыс. грн. А в 2015 году был начат проект «Зеленый парк для Зеленого Яра». В центре поселка Зеленый Яр на месте старого запущенного сквера создан благоустроенный парк культуры и отдыха. Проведена уборка сухих деревьев, пней, сухих веток, уборка мусора, прокладка дорожек. Установлены скамейки, урны, песочница, игровой городок для детей, уличные тренажеры с турниками. На территории парка ежегодно высаживаются молодые деревца, кусты, цветы, ежемесячно проводятся субботники.

Так что при желании участвовать в озеленении своего города может каждый.

Сергей Веретенников