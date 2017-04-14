Лидер донецких боевиков предрекает полномасштабную войну на Донбассе

Бывший сотрудник СБУ и экс-«секретарь Совета безопасности ДНР» Александр Ходаковский заявил, что вскоре на Донбассе начнется не обострение боевых действий, а будет полномасштабная война.

«Помогите, ребята, хоть немного мобилизовать население. Даже если я ошибаюсь — будем считать эту ситуацию учебной. Но я почти уверен, что не ошибаюсь. Почти — потому что нельзя исключать случайности. То же, что лежит в плоскости закономерностей, при прочтении выдает озвученный выше результат. Это будет не обострение — это будет полномасштабная война», — написал у себя на странице в ФБ Ходаковский.

Такой вывод бывший «секретарь совбеза ДНР» делает на основании фотографий аэроразведки с тяжелой техникой ВСУ под Воздвиженовкой.

«В общей сложности там обнаружено двадцать пять танков и пять «Акаций», но на снимках только часть из них — нет смысла выкладывать все», — написал стратег, ныне находящийся вроде как в оппозиции «руководителю ДНР» Захарченко.

Бывший чекист советует дончанам: «запастись водой, консервами, свечами. Организоваться по месту жительства и проверить содержание убежищ и подвалов, приготовить средства светомаскировки».