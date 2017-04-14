Мелитопольская прокуратура обрела нового начальника

Приказом Генпрокурора Юрия Луценко от 13 апреля руководителем Мелитопольской местной прокуратуры назначен старший советник юстиции Константин Бандура, который ранее работал прокурором Николаевского районного отдела Николаевской местной прокуратуры №1.

Должность стала вакантной после того как занимавший ее Сергей Лысенко объявил о своей добровольной отставке.

Константин Валерьевич — достаточно опытный работник, он успел поработать на разных должностях в органах прокуратуры этого региона. Так, в свое время Константин Бандура занимал должность межрайонного природоохранного прокурора, возглавлял отдел надзора в уголовном производстве в сфере транспорта прокуратуры Николаевской области, работал и.о. прокурора Николаева, от приставки «и.о.» Константин Валерьевич избавился 25 июня 2015 года, когда генпрокурор Виктор Шокин назначил его прокурором Николаева.

Но затем грянула реформа, которая уничтожила все городские и районные прокуратуры. Константин Бандура лишился руководящего поста: судя по электронной декларации, заполненной 27 октября 2016 года, Константин Валерьевич был назначен на должность заместителя руководителя Николаевской местной прокуратуры №1. В самой «свеженькой» электронной декларации, заполненной 21 марта 2017 года, его должность звучит так — «прокурор Николаевского районного отдела Николаевской местной прокуратуры №1».

Константин Бандура женат, супруга — Ольга Игоревна также прокуророр, есть дочь Екатерина.

Судя по декларации, своего собственного жилья у старшего советника юстиции нет. В ежегодной декларации за 2016 год Константин Бандура указал дом в Николаеве площадью 217,3 м2, собственником которого значится Бандура Любовь Григорьевна (тпи собственности — «проживание»), и квартиру в 68,8 квадратов, которой владеет пополам с Любовью Григорьевной.

Его супруга Ольга Игоревна также задекларировала дом, собственницей которого является Любовь Бандура. Еще один указанный в декларации дом — площадью 159,2 м2 — зарегистрирован на Пшеничную Антонину Николаевну. И их дочь Екатерина указала эти два дома, что и мама.

Собственного автотранспорта у супругов нет, он у них находится в управлении. Собственник Toyota FJ Cruiser, 2008 г. в., которым управляет Константин Бандура (право на автомобиль приобретено 18.08.2015) — Владислав Бандура. Ольга Игоревна задекларировала BMW X3, 2012 г.в., на который приобрела право 12 апреля 2016 г., автомобиль записан на Любовь Бандуру.

Семейный бюджет прокурорской семьи состоял из двух зарплат, которую супруги получают в прокуратуре Николаевской области: Константин Валерьевич заработал за прошлый год 181703 грн, его жена — 137206 грн, сообщает «Индустриалка»