Новая структура выяснит, сколько миллионов похитили на ремонте дорог в Запорожском регионе

В структуре «Автомобильных дорог Украины» начал работу новый отдел, главная задача которого, анализировать качество выполненного ремонта и использованных дорожных материалов. Запорожский регион станет первой областью, которую они проверят.

Об этом глава правления «Автомобильных дорог Украины» Артем Гриненко известил общественность с помощью соцсети, отметив, что директор Запорожского облавтодора Олег Швец уже уволен с должности после того, как Артем Гриненко посетил Запорожскую область с внеплановой проверкой.

Артем Гриненко указал на своей страничке в ФБ, что автодор Запорожской области вроде бы и идет по плану — быстрые темпы, объемы выполнения ремонта большие, но все это фикция.

“Как оказалось, все лишь на бумаге. Наглядный результат, мягко говоря, просто позорный. Много в этом году отремонтированных латок уже повылетали… Взял с собой сувенир – кусок асфальтобетона для анализа в лаборатории”, — написал Гриненко.

По словам главы правления «Автомобильных дорог Украины», у него возникло очень много вопросов и к Запорожской областной Службе автодорог, которая принимает работы облавтодора и оплачивает их.