Почему они так дружно возненавидели какого-то Ваню Дорна? — РОМАНОВИЧЕВ

В среду почти «все прогрессивное человечество» в пределах Украины возмущалось Иваном Дорном. Это дарование, по которому, говорят, сохнут девочки всего СНГ, заявило российскому журналисту, что между «братскими народами» пока ссора, но все вскоре рассосется, и что футболку с тризубом на «Новой волне» он одевал, чтобы «вони меньше было».

Если честно, то линия Дорна ничем не отличается от линии Порошенко-Гройсмана, разве только она честнее. Ибо, как и у них она тоже с активным «братством», но не втихаря и без заявлений на публику о никак официально не оформленной в Украине российской агрессии.

Посему, если «Минстець» начинает дружно мочить Лорак, «Сердючку» или какого-то там Дорна, то нужно внимательно смотреть за карманами. Ведь организованный «праведный гнев» у нас начинается лишь тогда, когда уже что-то украли или собираются украсть.

В этот раз существовала интрига — кроме ожидаемого воровства в Украине, еще маячил и визит в Москву госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Последний под хамские шуточки главы МИД России Лаврова переговаривал семь часов, в т.ч. два часа с Путиным. Правда, неясно о чем: много пыли, тумана и… подавленного состояния самого Тиллерсона.

Начнем с заявлений последнего. «Глава госдепартамента США Рекс Тиллерсон по окончании встречи с Путиным отметил, что текущие двусторонние взаимоотношения находятся на самом низком уровне, так же, как и уровень доверия между двумя странами.

«Однако две крупные ядерные державы не могут находиться в таком положении», — подчеркнул американский дипломат». (News.ru, 13.04.2017 г.).

«Относительно Минских соглашений, мы обсудили их важность. Россия может добиться прогресса в реализации соглашений путем деэскалации насилия и принятия мер для вывода сепаратистских вооруженных сил и тяжелого вооружения, чтобы наблюдатели ОБСЕ могли выполнять свою роль». (УНИАН, 13.04.2017 г.)

Вот с этого и начнем. Заметили — ни слова о Крыме, о деокупации Донбааса, а лишь вскользь о «Минске» (т.е. о так называемом «внутреннем конфликте» в Украине) и о «выводе сепаратистских вооруженных сил и тяжелого вооружения».Точка. Т.е., если почти сплошь состоящая из агентуры ФСБ миссия ОБСЕ признает, что украинцы сами по себе гатят из пушек, значит Путин, по Тиллерсону, «добился прогресса».

Здесь сидельцы Facebook нами возмутятся. Да вот Тиллерсон накануне визита даже позвонил Президенту Порошенко и заявил, что нами и Сирией обмениваться не станет! А позвольте источник информации? Пресс-секретарь Президента Святослав Цеголко… А других подтверждений нет? Нет. Извиняемся, но мастерам фейков мы не доверяем. Тем более, что те же соцсети вдруг (13 апреля) оказались забиты целой кучей нелицеприятных высказываний по России того же Тиллерсона, чиновников НАТО и т.д., но датированных февралем сего или ноябрем прошлого года. Т.е. кому-то очень хочется доказать — и в первую очередь украинцам, что «все хорошо, прекрасная маркиза».

Впрочем, в четверг с утра героем Интернета стал не Тиллерсон, а зам. посла России в ООН Сафронков: «Посмотри на меня, глаза не отводи! Что ты глаза отводишь?» — начал он в стиле НКВД воспитывать британского представителя в ООН Райкрофта.

Сразу заметим, что дипломат — это продолжение государя. Если посол справил нужду в тронном зале другого государя, то это его государь справил нужду. Если Путин отправил представлять себя — по манерам — курсанта школы начальствующего состава МВД СССР (т.е. туповатого, наглого, но умеющего работать с людЯми малого), то это ОН хотел нахамить королеве Елизавете II, а не какой-то там Сафронков.

Кстати, все заметили хамство последнего, но не обратили внимания на другие его слова Райкфорту: «Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с США. Вы этого боитесь. Все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано»…

Тут самое время вернуться к Тиллерсону — кто он такой? Это такой же крупный бизнесмен (торгаш и «барыга» — «по-новоукраински»), как и Трамп. Т.е. Путин, накопавший на американского президента компромат, понимает: торг уместен. Значит нужны ДЕЛЬНЫЕ предложения. Ну, во-первых, молчание о московских проститутках и прочем — и не бесплатное, а во-вторых, какие-то важные для США уступки.

В этом плане все же стоит прислушаться к Сафронкову. О чем может идти речь? 70 последних лет США дружили с Европой против России (СССР). И, возможно, Трамп приведен Путиным к власти не только, чтобы дружить с Россией против Китая и Северной Кореи, но и против Европы? Впрочем, если это так, то целая цепь очень важных событий и в рамках НАТО, и в отношениях ЕС-США, Великобритания-США не заставят себя долго ждать.

Но в этом случае и нас ждут настолько грустные перспективы, что смотр Аваковым в минувший понедельник своих сил по перезапуску проекта «Новороссия» на их фоне выглядит просто милой шалостью.

И нам очень в этот раз хотелось бы ошибиться, но Сафронков просто так хамить не станет…

Ну и на закуску обещанное воровство, которому предшествовало возмущение каким-то там Дорном. Естественно, с нарушениями, и естественно, с отрицательным выводом Института законодательства Верховной Рады, но принят закон «Про ринок електричної енергії». Юлия Владимировна категорически против («украинцы за этот закон заплатят несколько дополнительных миллиардов долларов»), но мы посмотрим экспертную оценку на странице в Facebook нашего экс-губернатора Алексея Кучеренко:

«Ціна е/е та кінцеві тарифи для населення виростуть в 2, а може і в 3 рази. Це +150грн..+250грн. до рахунку у місяць… Ціна е/е для малого та середнього бізнесу, бюджетних установ та організацій також виросте, можливо, у 1,5-2 рази… А от для ТОП-20 крупних підприємств-споживачів ціна е/е, можливо, і не виросте. А може і знизиться. Вони будуть цікаві для продавців, за них буде іти конкуренція».

Вот, собственно, и все причины (согласитесь, что веские), почему все, кому это положено по призванию и штатному расписанию, вусмерть возмутились хипстером Ваней Дорном. «Хай він здоровий буде»…

Леонид Романовичев