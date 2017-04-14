Российский «Сбербанк» перестанет обслуживать жителей Запорожского края

Руководство ПАО «Сбербанк» (Украина) приняло решение уйти с украинского рынка, при этом максимально защищая интересы украинских клиентов и сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Сбербанк» (Украина).

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Известно, что 27 марта 2017 Сбербанк объявил о заключении юридически обязывающего договора о продаже ПАО «Сбербанк» (Украина) консорциуму иностранных инвесторов.

«После подписания Украиной меморандума с МВФ и принятие «Сбербанком» решения о добровольном выходе из рынка, любые последующие агрессивные действия в отношении ОАО «Сбербанк» банк расценивает, как умышленное нанесение вреда интересам украинских клиентов и государству Украина», — известило финансовое учреждение.

Напомним, в Запорожье возле главного офиса российского финансового учреждения «Сбербанка» запорожские активисты партии «Национальный корпус» проводили протесты против банка.