Вандалов, вырвавших кусты роз из клумбы в Запорожье, ожидает 5 лет тюрьмы (ФОТО)

Вандалов, вырвавших кусты роз из клумбы в Запорожье, ожидает 5 лет тюрьмы...

Вчера вечером, 14 апреля, в Запорожье супружеская пара выкопала кусты роз, высаженные на клумбе возле здания горсовета.

Свидетели циничного неподобства вызвали патрульных, которые и задержали негодяев. Те уже, кстати, успели упаковать несколько кустов роз. Вандалов доставили в Вознесеновское райотделение полиции.

Деяние супружеской пары полиция может квалифицировать не как хулиганство или кражу, а как грабеж по предварительному сговору, поскольку циничные негодяи действовали на глазах у людей, а розы, закуплены за бюджетные деньги громады.

Словом, лишение свободы на срок от четырех до шести лет грозит вандалам. Увы, статистика говорит, что суд ограничиться штрафом или полутора годами условного срока.

фото Depo