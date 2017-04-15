В Запорожье несвежей «молочкой» отравилось 36 человек

Из зарегистрированных в Запорожье на прошлой неделе (8-14 апреля) 138-ми случаев заболевания острыми кишечными инфекциями, 38 случаев приходится на потребление молочной продукции.

Как сообщил заведующий Запорожским горотделом ГУ «Запорожский областной лабораторный центр МОЗ Украины» Владимир Хомутов, заболеваемость острыми кишечными инфекциями (ОКИ) на 6,1% ниже по сравнению с предыдущей неделей.

Зарегистрировано 138 случаев, из них 59,4% составляют дети. Заболеваемость ОКИ среди организованных детей на 8% ниже уровня прошлой недели — зарегистрировано 23 случая.

«В 92,6% случаев ОКИ факторами передачи стали продукты питания. Основными из них является молочная продукция – 32,1% (36 случаев), мясная продукция – 27,6% (31 случай). В 16% случаев ОКИ некачественные продукты приобретались в местах стихийной торговли. Удельный вес случаев ОКИ, связанных с употреблением продуктов питания с нарушением правил приготовления и хранения в домашних условиях составил 75,9% (85 сл.)», — сообщил Хомутов.